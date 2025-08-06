Поиск

Индекс IMOEX2 подскочил выше 2800п после позитивной реакции Трампа на переговоры Уиткоффа с Путиным

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерних торгах в среду подскочил вверх после известий, что американский президент Дональд Трамп позитивно отреагировал на итоги состоявшихся в среду переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москве.

К 20:23 по Москве индекс IMOEX2 вырос до 2803,15 пункта (+0,6% к уровню закрытия основных торгов во вторник) - максимум с 25 июля; лидируют в росте акции "Ростелекома" (+5,7%), "ФСК-Россети" (+3,4%), "Эн+ груп" (+2,8%), Московского кредитного банка (+2,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,9%).

Трамп в среду заявил, что у Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

В то же время Трамп не упомянул возможность введения США вторичных санкций в отношении РФ.

Дональд Трамп Владимир Путин Стив Уиткофф IMOEX2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Объем ФНБ в июле сократился на 10,1 млрд рублей, до 13,08 трлн рублей

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6889 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });