Индекс IMOEX2 подскочил выше 2800п после позитивной реакции Трампа на переговоры Уиткоффа с Путиным

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерних торгах в среду подскочил вверх после известий, что американский президент Дональд Трамп позитивно отреагировал на итоги состоявшихся в среду переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москве.

К 20:23 по Москве индекс IMOEX2 вырос до 2803,15 пункта (+0,6% к уровню закрытия основных торгов во вторник) - максимум с 25 июля; лидируют в росте акции "Ростелекома" (+5,7%), "ФСК-Россети" (+3,4%), "Эн+ груп" (+2,8%), Московского кредитного банка (+2,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,9%).

Трамп в среду заявил, что у Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

В то же время Трамп не упомянул возможность введения США вторичных санкций в отношении РФ.