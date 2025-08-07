СД "ФосАгро" рекомендовал выплатить за I полугодие 387 рублей на акцию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года в размере 387 рублей на акцию, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 1 октября 2025 года. Заочное голосование по вопросу о выплате дивидендов запланировано на 11 сентября.

В последнее время "ФосАгро" предлагает акционерам выбирать размер дивидендов из нескольких вариантов. Например, по итогам I квартала было два варианта выплат: 144 рубля или 201 рубль на акцию. Однако акционеры на внеочередном собрании 24 июня не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала.