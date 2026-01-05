Поиск

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Золото и другие драгметаллы дорожают в понедельник на фоне событий в Венесуэле, способствовавших росту спроса на активы "тихой гавани".

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

Спотовая цена золота поднялась в ходе торгов на 2,1%, до $4422 за унцию. Золото с поставкой в феврале на Comex подорожало на 2,4%, до $4433,3 за унцию.

"События в Венесуэле подстегнули спрос на защитные активы, поскольку инвесторы стремятся защититься от геополитических рисков, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Золото и серебро оказались среди главных бенефициаров".

В 2025 году золото подорожало на 64% - максимально с 1979 года на фоне геополитической напряженности, снижения процентных ставок, а также высокого спроса со стороны мировых центробанков. 26 декабря цена драгметалла поднималась до рекордных $4549,71 за унцию.

Стоимость серебра на спотовом рынке в понедельник увеличилась на 3,8%, до $75,33 за унцию. По итогам прошлого года серебро подорожало в 2,5 раза, что стало для него наилучшей годовой динамикой. Цена драгметалла достигла рекордной отметки в $83,62 за унцию 29 декабря.

Спотовая цена платины поднялась в ходе торгов на 3,7%, до $2220,3 за унцию, палладия - на 2%, до $1671,7 за унцию.

золото серебро платина Венесуэла
