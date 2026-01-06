Поиск

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль слегка снижается в начале биржевых торгов 6 января на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,429 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,98 коп. выше уровня действующего официального курса.

Условия для значимого ослабления рубля по отношению к доллару и юаню, скорее всего, сложатся лишь во втором полугодии текущего года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Несмотря на ожидаемое снижение экспорта и "нерегулярных" (вне бюджетного правила) продаж валюты со стороны ЦБ РФ, рубль в первом полугодии 2026 года может быть не сильно слабее текущих уровней, полагает эксперт.

Условия для более значимого снижения, по его мнению, могут сложиться лишь во втором полугодии текущего года из-за еще более низких продаж валюты регулятором и оживления экономики, в том числе роста импорта, по мере снижения ключевой ставки и общего смягчения денежно-кредитных условий. "С учетом таких базовых вводных поквартально ждем средний курс рубля в первом полугодии на уровне 82-84 руб./$1 и 11,6-12 руб. за юань, а на второе полугодие ориентируемся на 86-88 руб./$1 и 12-13 руб. за юань", - пишет Полевой в стратегии компании на 2026 год.

Мировые цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после активного роста по итогам предыдущего торгового дня. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве снижается на 0,4%, до $61,51 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 1,66%, до $61,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,46%, до $58,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,74%, до $58,32 за баррель.

