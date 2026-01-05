Поиск

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Котировки акций американских нефтекомпаний резко растут в понедельник на фоне событий вокруг Венесуэлы.

Бумаги Chevron Corp. прибавляют в цене 7,8% в ходе предварительных торгов (по данным на 12:55 по московскому времени). Ранее подъем цены достигал 10%.

Стоимость акций ConocoPhillips увеличилась на 7,2%, ExxonMobil Corp. - на 4,1%.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

Chevron является единственной крупной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле.

Фьючерс на фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,06%, на S&P 500 - 0,21%, на Nasdaq - 0,5%.

Chevron США нефть Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото и другие драгметаллы дорожают на фоне событий вокруг Венесуэлы

Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

 Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд

СМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8062 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });