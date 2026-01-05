Акции Chevron дорожали на 10% на фоне событий вокруг Венесуэлы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Котировки акций американских нефтекомпаний резко растут в понедельник на фоне событий вокруг Венесуэлы.

Бумаги Chevron Corp. прибавляют в цене 7,8% в ходе предварительных торгов (по данным на 12:55 по московскому времени). Ранее подъем цены достигал 10%.

Стоимость акций ConocoPhillips увеличилась на 7,2%, ExxonMobil Corp. - на 4,1%.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

Chevron является единственной крупной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле.

Фьючерс на фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,06%, на S&P 500 - 0,21%, на Nasdaq - 0,5%.