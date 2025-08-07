"ФосАгро" во II квартале увеличила скорректированную EBITDA на 28% до 50 млрд руб.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Группа "ФосАгро" в I полугодии увеличила скорректированную EBITDA по МСФО в 1,5 раза до 115,3 млрд рублей, сообщила компания.

В том числе во II квартале, по расчетам, скорректированная EBITDA выросла на 28% в годовом сопоставлении, до 50 млрд рублей. Это примерно соответствует прогнозам аналитиков (консенсус-прогноз составлял 49,7 млрд рублей).

Выручка "ФосАгро" за 6 месяцев выросла на 24% до 298,6 млрд рублей. Рост был связан в основном с увеличением объемов продаж фосфорных и азотных удобрений на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках, отмечает компания. Также среди факторов, оказавших влияние на выручку, укрепление рубля к доллару во II квартале.

Квартальная выручка компании выросла на 14% до 139,2 млрд рублей.

Свободный денежный поток (FCF) за полугодие вырос более чем вдвое и составил 56,5 млрд рублей. На его величину оказали влияние рост прибыли от операционной деятельности, рост маржинальности продаж и приток денежных средств из оборотного капитала в сумме более 27 млрд рублей.

При этом во II квартале, по подсчетам, FCF сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,7 млрд рублей.

Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).

Основные показатели группы "ФосАгро" по МСФО, млн рублей:

млн руб. II кв. 2025* II кв. 2024* Динамика* I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Выручка 139 166 122 291 14% 298 556 241 563 24% EBITDA 45 786 35 534 29% 94 595 74 594 27% Рентабельность по EBITDA 32,9% 29,1% 3,8 п.п. 31,7% 30,9% 0,8 п.п. EBITDA скорр. 50 032 38 998 28% 115 277 76 874 50% Чистая прибыль 27 886 34 715 -20% 75 542 53 469 41% Чистая прибыль скорр. 25 003 19 149 31% 61 731 40 635 52% Свободный денежный поток 21 689 24 826 -13% 56 538 26 627 112%

* расчет ИФ