"ФосАгро" во II квартале увеличила скорректированную EBITDA на 28% до 50 млрд руб.
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Группа "ФосАгро" в I полугодии увеличила скорректированную EBITDA по МСФО в 1,5 раза до 115,3 млрд рублей, сообщила компания.
В том числе во II квартале, по расчетам, скорректированная EBITDA выросла на 28% в годовом сопоставлении, до 50 млрд рублей. Это примерно соответствует прогнозам аналитиков (консенсус-прогноз составлял 49,7 млрд рублей).
Выручка "ФосАгро" за 6 месяцев выросла на 24% до 298,6 млрд рублей. Рост был связан в основном с увеличением объемов продаж фосфорных и азотных удобрений на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках, отмечает компания. Также среди факторов, оказавших влияние на выручку, укрепление рубля к доллару во II квартале.
Квартальная выручка компании выросла на 14% до 139,2 млрд рублей.
Свободный денежный поток (FCF) за полугодие вырос более чем вдвое и составил 56,5 млрд рублей. На его величину оказали влияние рост прибыли от операционной деятельности, рост маржинальности продаж и приток денежных средств из оборотного капитала в сумме более 27 млрд рублей.
При этом во II квартале, по подсчетам, FCF сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,7 млрд рублей.
Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).
Основные показатели группы "ФосАгро" по МСФО, млн рублей:
|млн руб.
|II кв. 2025*
|II кв. 2024*
|Динамика*
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Выручка
|139 166
|122 291
|14%
|298 556
|241 563
|24%
|EBITDA
|45 786
|35 534
|29%
|94 595
|74 594
|27%
|Рентабельность по EBITDA
|32,9%
|29,1%
|3,8 п.п.
|31,7%
|30,9%
|0,8 п.п.
|EBITDA скорр.
|50 032
|38 998
|28%
|115 277
|76 874
|50%
|Чистая прибыль
|27 886
|34 715
|-20%
|75 542
|53 469
|41%
|Чистая прибыль скорр.
|25 003
|19 149
|31%
|61 731
|40 635
|52%
|Свободный денежный поток
|21 689
|24 826
|-13%
|56 538
|26 627
|112%
* расчет ИФ