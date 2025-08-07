Поиск

"ФосАгро" во II квартале увеличила скорректированную EBITDA на 28% до 50 млрд руб.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Группа "ФосАгро" в I полугодии увеличила скорректированную EBITDA по МСФО в 1,5 раза до 115,3 млрд рублей, сообщила компания.

В том числе во II квартале, по расчетам, скорректированная EBITDA выросла на 28% в годовом сопоставлении, до 50 млрд рублей. Это примерно соответствует прогнозам аналитиков (консенсус-прогноз составлял 49,7 млрд рублей).

Выручка "ФосАгро" за 6 месяцев выросла на 24% до 298,6 млрд рублей. Рост был связан в основном с увеличением объемов продаж фосфорных и азотных удобрений на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках, отмечает компания. Также среди факторов, оказавших влияние на выручку, укрепление рубля к доллару во II квартале.

Квартальная выручка компании выросла на 14% до 139,2 млрд рублей.

Свободный денежный поток (FCF) за полугодие вырос более чем вдвое и составил 56,5 млрд рублей. На его величину оказали влияние рост прибыли от операционной деятельности, рост маржинальности продаж и приток денежных средств из оборотного капитала в сумме более 27 млрд рублей.

При этом во II квартале, по подсчетам, FCF сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,7 млрд рублей.

Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).

Основные показатели группы "ФосАгро" по МСФО, млн рублей:

млн руб.II кв. 2025*II кв. 2024*Динамика*I полугодие 2025I полугодие 2024Динамика
Выручка139 166122 29114%298 556241 56324%
EBITDA45 78635 53429%94 59574 59427%
Рентабельность по EBITDA32,9%29,1%3,8 п.п.31,7%30,9%0,8 п.п.
EBITDA скорр.50 03238 99828%115 27776 87450%
Чистая прибыль27 88634 715-20%75 54253 46941%
Чистая прибыль скорр.25 00319 14931%61 73140 63552%
Свободный денежный поток21 68924 826-13%56 53826 627112%

* расчет ИФ

ФосАгро
