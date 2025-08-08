Поиск

ЦБ РФ утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банк России разработал новый базовый стандарт совершения управляющим активами операций на финансовом рынке.

Согласно размещенному на сайте регулятора документу, управляющий до начала совершения сделок должен определить инвестиционный профиль клиента, включающий информацию об ожидаемой доходности, допустимом риске и инвестиционном горизонте. Он также должен проинформировать клиента, что не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Профиль неквалифицированного инвестора должен определяться управляющим на основании сведений о цели инвестирования, его возрасте, примерных среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев, о сбережениях и денежных обязательствах, об образовании, опыте и знаниях в области инвестирования.

Приобретение управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления (или ненаступления) одного или нескольких обстоятельств, в состав портфеля неквалифицированного инвестора допускается только при условии, что покупка других активов не позволяет достичь его целей в соответствии с инвестиционным профилем.

Управляющий должен предоставить клиенту документ с описанием его инвестиционного профиля и получить письменное согласие.

Новый стандарт вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });