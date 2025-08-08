Поиск

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2025 года рост реальных располагаемых доходов населения России составил 7% в годовом сравнении, сообщил Росстат.

В I квартале 2025 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли в годовом исчислении на 8,7%.

В целом за I полугодие 2024 года Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 7,8%.

В 2024 году, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,3%.

Минэкономразвития, согласно апрельскому макропрогнозу, ожидает рост реальных располагаемых доходов населения в 2025 году на 5,9%.

