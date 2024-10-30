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Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 9,4%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2024 года реальные располагаемые доходы населения России выросли на 9,4% в годовом сравнении после роста на 9,8% во II квартале и на 6,4% в I квартале, сообщил Росстат.

В целом за январь-сентябрь 2024 года Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 8,6%.

В 2023 году, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8% после снижения на 1% в 2022 году.

Минэкономразвития, согласно сентябрьскому макропрогнозу, ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году на 7,1%, в 2025-м - на 6,1%, в 2026-м - на 4,6%.

Минэкономразвития Росстат
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