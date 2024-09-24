Правительство РФ во вторник рассмотрит уточненный макропрогноз на 2024-27 гг

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство на заседании во вторник рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2024 год.

Минэкономразвития ранее сообщило, что повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8% в апрельской версии. В 2025 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 2,5% (2,3% по прогнозу в апреле), в 2026 году - на 2,6% (2,3%), в 2027 году - на 2,8% (2,4%).

В базовый сценарий прогноза (а значит и в бюджет) заложена цена на нефть марки Brent в 2024 году на уровне $83,5 за баррель, в 2025 году - $81,7, в 2026 году - $77,0, в 2027 году - $74,5.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии. Прогноз на 2025 год был также пересмотрен в сторону увеличения до 4,5% с 4,0%, на 2026 и 2027 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб./$ (94,7 руб. в апрельской версии), в 2025 году - 96,5 руб. (98,6 руб.), в 2026 году - 100,0 руб. (101,2 руб.), в 2027 году - 103,2 руб. (103,8 руб.).

Улучшены ожидания по динамике промышленного производства в 2024 году - прогнозируется ее рост на 4,0% вместо 2,5% в апрельской версии. Министерство предполагает рост промпроизводства на 2,0% в 2025 году, на 2,4% в 2026 году, на 2,6% в 2027 году.

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2024 году значительно повышен до 7,8% с 2,3% в апрельской версии. Рост инвестиций в 2025 году ожидается на уровне 2,1%, в 2026 году - 3,0%, в 2027 году - 3,3%.

Рост оборота розничной торговли в РФ, согласно обновленному макропрогнозу, в 2024 году ожидается на уровне 8,6% (7,7% в апрельской версии), в 2025 году - на 7,6% (4,8%), в 2026 году - на 6,1% (3,9%), в 2027 году - на 4,1% (3,1%).

Согласно новому прогнозу министерства, рост реальных располагаемых доходов населения в 2024 году ожидается на уровне 7,1% (5,2% в апрельской версии), в 2025 году - 6,1% (3,5%), в 2026 году - 4,6% (3,0%), в 2027 году - 3,4% (2,6%).

Рост реальных заработных плат в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2% (6,5% в апреле), в 2025 году - 7,0% (3,6%), в 2026 году - 5,7% (2,8%), в 2027 году - 4,1% (2,5%).

Минэкономразвития РФ ожидает сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 2,6% на всем прогнозном горизонте 2024-2027 годов (в апрельской версии закладывался уровень безработицы 3,0%).

Минэкономразвития прогнозирует незначительный рост экспорта товаров из РФ в 2024 году до $427,6 млрд с $424,5 млрд в 2023 году, снижение импорта в РФ до $294,9 млрд с $302,9 млрд.

В 2025 году министерство прогнозирует экспорт из РФ на уровне $445,0 млрд, в 2026 году - $455,2 млрд, в 2027 году - $476,2 млрд. Импорт в РФ в 2025 году ожидается в размере $321,9 млрд, в 2026 году - $342,6 млрд, в 2027 году - $357,4 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году увеличится до $51,2 млрд с $50,1 млрд в 2023 году, в 2025 году ожидается на уровне $36,4 млрд, в 2026 году - $23,2 млрд, в 2027 году - $25,1 млрд.