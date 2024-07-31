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Реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале выросли на 9,6%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2024 года составил 9,6% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за I полугодие.

В I квартале 2024 года, как сообщало ранее статистическое ведомство, реальные располагаемые доходы населения в РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

В целом за I полугодие 2024 года Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 8,1%.

В 2023 году, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8% после снижения на 1% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ, согласно апрельскому макропрогнозу, ожидает рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024 году на 5,2%, в 2025-м - на 3,5%, в 2026-м - на 3,0%.

Минэкономразвития РФ Росстат
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