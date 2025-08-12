Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2980 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос после локальной дневной коррекции, настрой рынка остается оптимистичным в ожидании встречи президентов США и России в пятницу на Аляске для обсуждения вопроса мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2980 пунктов во главе с бумагами "ВК" (+3,9%); во "втором эшелоне" раллировали бумаги ПАО "Софтлайн" (+12,8%) на новостях о появлении нового крупного акционера.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2977,18 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1174,23 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 августа, составил 79,8714 руб. (+20,37 копейки).

Подорожали также акции МКБ (+3,6%), "АЛРОСА" (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Выручка "АЛРОСА" по МСФО в I полугодии 2025 года составила 134,25 млрд рублей, что на 25% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. Результат оказался на уровне консенсуса, который составлял 134,2 млрд рублей. EBITDA за полугодие упала на 42% г/г, до 37,1 млрд рублей, консенсус по этому показателю составлял 33,8 млрд рублей.

Чистый долг компании "АЛРОСА" вырос до 60,97 млрд рублей с 6,34 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. Показатель чистый долг/ EBITDA увеличился до 1,18x с 0,05x годом ранее. Чистая прибыль "АЛРОСА" возросла на 11% г/г, до 40,6 млрд рублей.

Подешевели акции "ММК" (-2,6%), "Северстали" (-1,5%), "Магнита" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Украинское урегулирование

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять его позицию по вопросу украинского конфликта. "На самом деле это будет встреча для того, чтобы прозондировать его позицию немного", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. Путин хотел бы решить украинскую проблему, считает Трамп.

Также американский президент сообщил, что рассчитывает во время встречи заявить российскому лидеру о необходимости завершить боевые действия на Украине. "Я собираюсь ему сказать, что ему нужно прекратить эту войну", - отметил глава Белого дома. По мнению Трампа, Путин "не будет со мной связываться".

Кроме того, Трамп в понедельник заявил, что рассчитывает выработать сделку по Украине, которая будет лучшим вариантом для обеих сторон. Трамп вновь отметил, что ожидает, что в ходе украинского урегулирования будет решаться вопрос "обмена территориями".

Трамп также заявил, что в рамках украинского урегулирования хотел бы побыстрее увидеть перемирие между сторонами конфликта. По словам Трампа, участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече на Аляске не планируется, но финальным этапом урегулирования украинского кризиса должна стать встреча Путина с Зеленским.

Украина может пойти на прекращение боевых действий и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой мирного плана, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники. "Это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть, и передачу России фактического контроля над территориями (...) в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму", - говорится в публикации. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

При этом Украина пойдет на уступки и на такое мирное урегулирование, "которое обеспечит надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и откроет путь к членству в НАТО", заявляют источники газеты.

Газета отмечает, что европейские столицы решили поддержать позицию Киева по любым "территориальным обменам" и попытаться убедить Трампа в том, что существует "красная линия "Украина плюс Европа", которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем. Ожидается, что европейские лидеры проведут переговоры с Трампом в среду, чтобы изложить ему свои аргументы.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи большую часть дня двигался в боковике, но смог подрасти вечером; многие инвесторы предпочли занять выжидательную позицию за несколько дней до саммита глав РФ и США на Аляске. Новостной аспект вокруг этого события уже отыгран, и дальнейший рост возможен, если по факту встречи последует позитивная конкретика, полагает он.

Мировые рынки вздохнули с облегчением после сообщений о том, что Пекин и Вашингтон продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Августовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW продолжил спад, отойдя к 25,1 пункта после 36,1 пункта в июле. В США темпы роста потребительских цен в прошлом месяце остались на уровне 2,7% г/г, что стало сюрпризом - аналитики ждали разгона инфляции до 2,8%. ОПЕК в своем месячном отчете сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2025 год и увеличила ожидания на 2026 год.

В среду картину в нефти дополнит ежемесячный отчет МЭА. На российском рынке в среду выйдут данные Росстата по темпам инфляции. X5 опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал, акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании обсудят вопрос о ликвидации компании, Headhunter проведет заседание совета директоров (на повестке вопрос дивидендных выплат), акции "Ростелекома" очистятся от дивидендов.

"По нашим оценкам, в среду рынок продолжит консолидироваться в преддверии важного события. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 августа - 2925-3025 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, рынок акций после локальной коррекции смог вернуться к росту, ключевое влияние на котировки бумаг продолжает оказывать геополитика - инвесторы ждут итогов встречи президентов России и США 15 августа. Дефляция в России, которая сохраняется три недели подряд, также подогревает ожидания инвесторов по дальнейшему снижению ключевой ставки Банком России.

Акции "Ростелекома" (+1,6% и +2,4% "префы") подросли перед дивидендной отсечкой - выплаты по итогам 2024 года составят 2,71 рубля на обыкновенную и 6,25 рубля на привилегированную акции. "Диасофт" (+2,1%) раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2025 года: выручка выросла на 12%, EBITDA составила 421,3 млн руб., а чистая прибыль сократилась до 252,9 млн руб. (против 498,8 млн руб. годом ранее). На середину текущего года "Диасофт" имеет отрицательный чистый долг, отметил Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "М.Видео" (+5,2%) выросли после новостей о том, что китайский гигант электронной торговли JDcom станет совладельцем "М.Видео-Эльдорадо". Акции "ВК" поддержали новости о скачке выручки VK Tech по МСФО в I полугодии на 48% при росте скорректированной EBITDA в 2,7 раза (до 0,7 млрд руб.) и маржинальности 11% против 6% годом ранее. В VK Tech также заявили, что решение об IPO будет принято с учетом конъюнктуры рынка после получения необходимых корпоративных одобрений.

Западные фондовые площадки во вторник консолидируются недалеко от недавних уровней, оценивая данные по инфляции в США. Индекс МосБиржи пока остается ниже рубежа 3000 пунктов, ожидая новых высказываний Трампа, отметила Кожухова.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, рынок акций держится, но риски нисходящей коррекции сохраняются из-за слабости нефти и желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в отсутствие уверенности в позитивном исходе переговоров Путина и Трампа. Несмотря на текущую устойчивость российского рынка, в ближайшие дни данные факторы могут способствовать продажам, в результате чего сохраняются риски отступления индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов.

Среди бумаг во вторник можно выделить выросшие акции "М.Видео" на корпоративных новостях, бумаги "АЛРОСА" - на фоне публикации отчетности по МСФО за первое полугодие (компания зафиксировала за счет разовых факторов неплохую чистую прибыль, допускающую выплату дивидендов). Хуже рынка во вторник выглядел металлургический сектор, отметил Зварич.

По мнению главного аналитика по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексея Головинова, итоги предстоящей встречи Путина и Трампа могут оказаться для рынка сдержанными. Вероятность масштабного прорыва невелика: формат и скорость организации встречи свидетельствуют скорее о попытке установить прямой диалог, чем о подготовке юридически обязывающих соглашений, считает аналитик.

Кроме того, снятие антироссийских санкций, даже частичное, вероятно, станет возможным только после подписания перемирия - в лучшем случае через несколько месяцев, а скорее в следующем году. Наибольшую выгоду в случае отмены всех санкций получат "НОВАТЭК", "Совкомфлот" и, частично, "ВСМПО-Ависма", полагает Головинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках во вторник сохраняется смешанная динамика. Инвесторы оценивают последствия продления торгового перемирия между США и Китаем, реагируют на свежие макроэкономические показатели в Европе и Азии, а также следят за корпоративной отчетностью крупнейших компаний.

На рынке акций РФ ключевым источником волатильности остаются геополитические ожидания и комментарии западных лидеров по ситуации на Украине. Инвесторы оценивают перспективы возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также позицию европейских столиц и Киева. Пока рынок игнорирует возможные новые санкционные угрозы со стороны США, однако ближе к концу недели волатильность может возрасти в ожидании известий о результатах переговоров.

Корпоративной новостью вторника стали известия о покупке Sk Capital более 10% акций ПАО "Софтлайн" за 5 млрд рублей. Технический индикатор относительной силы RSI составляет 68,4 единицы, что сигнализирует о перекупленности и риске коррекции рынка. Для продолжения роста нужен пробой 3000 пунктов по индексу МосБиржи, считает Магомедов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индексу МосБиржи нужен новый повод для закрепления выше 3000 пунктов.

Причинами для наблюдаемой локальной коррекции стала не только перекупленность рынка, но и политические заявления - Трамп допустил, что встреча с Путиным в пятницу может быть "пробной", сделка по Украине заключена не будет, и он вообще может выйти из переговорного процесса. Поступили и негативные комментарии из Европы и самой Украины, отмечает эксперт.

В целом рынок уже с лихвой отыграл словесный геополитический позитив. Для продолжения восходящего движения и закрепления индекса МосБиржи выше 3000 пунктов нужны реальные действия. Поэтому часть спекулятивных "лонгов" стоит зафиксировать, а новые позиции открывать опасно, считает Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных выходных вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе нет единого вектора (индексы FTSE и CAC 40 подросли на 0,3-0,6%, DAX просел на 0,2%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,8-1%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до минимальных с апреля 3,6%. Аналитики в среднем также ожидали, что ставку опустят на 25 б.п., по данным Trading Economics. Решение об уменьшении ставки принято единогласно.

Президент США Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. В тексте указа, распространенном Белым домом, Трамп пояснил, что продление стало возможным благодаря тому, что на ведущихся с Китаем переговорах "КНР продолжает предпринимать значительные шаги по исправлению невзаимных торговых соглашений и решению проблем Соединенных Штатов, связанных с вопросами экономики и национальной безопасности". Срок предыдущей 90-дневной отсрочки введения пошлин истекал во вторник.

Китай, в свою очередь, принял решение о приостановке на три месяца введения мер экспортного контроля для 28 американских компаний в соответствии с договоренностями, достигнутыми на торговых переговорах между двумя странами, сообщило министерство коммерции КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения инфляции до 2,8%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены снижаются, трейдеры оценивают перспективы баланса спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода статданных США и прогнозов ОПЕК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $66,18 за баррель (-0,7% и +0,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,3 за баррель (-1% и +0,1% в понедельник).

Продление США и Китаем отсрочки введения дополнительных взаимных пошлин на 90 дней ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью спада экономической активности и, соответственно, спроса на нефть в этих странах, что оказало поддержку ценам на нефть ранее в ходе торгов.

Признаки стабилизации инфляции в США укрепляют ожидания снижения процентной ставки американским ЦБ на заседании в сентябре.

Инвесторы также следят за геополитическими новостями, ожидая анонсированной встречи президентов США и РФ на Аляске. Заявления Трампа о том, что встреча нужна для того, чтобы "прозондировать позицию" президента РФ, несколько охладили надежды на то, что она приблизит урегулирование российско-украинского конфликта.

Между тем ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Так, рост мирового спроса на нефть в 2025 году прогнозируется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что соответствует оценке прошлого месяца, потребление вырастет до 105,14 млн б/с, а в 2026 году потребление увеличится на 1,4 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году пересмотрен в сторону повышения примерно на 100 тыс. б/с - до 1,4 млн б/с - на фоне ожидаемых лучших экономических показателей в странах ОЭСР в Америке, Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Таким образом, ОПЕК полагает, что спрос на нефть в мире в 2026 году достигнет 106,52 млн б/с.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции ПАО "Софтлайн" (+12,8%, до 119,02 рубля за штуку), "М.Видео" (+5,2%), ПАО "ИВА" (+5%), ПАО "Мосгорломбард" (+3,9%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+2,9%), "АГ Кристалл" (+2,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,4%), ПАО "Инарктика" (+2,4%), "Белона" (+2,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+2,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+2,1%), ПАО "Диасофт" (+2,1%).

Инвесткомпания Sk Capital, входящая в ВЭБ.РФ, становится владельцем более 10% акций ГК Softline, говорится в сообщении группы. Акции приобретаются из квазиказначейского пакета, lock up по продаже акций - 2 года после закрытия сделки. Дата закрытия сделки в сообщении не уточняется.

Снизились акции ПАО "Лензолото" (-5,2% и -3,9% "префы"), ПАО "Уралкуз" (-4,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,2%), ПАО "Эйч Эф Джи" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,66 млрд рублей (из них 9,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,82 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 5,39 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).