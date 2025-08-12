Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2025 г. на 40 тыс. б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти в США в 2025 году вырастет на 200 тыс. б/с - до 13,41 млн б/с, а в следующем упадет на 160 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Месяц назад ведомство ждало роста в 2025 году на 160 тыс. б/с.

"Мы ожидаем, что рост производительности скважин приведет к тому, что добыча нефти в США достигнет исторического максимума в 13,6 млн б/с в декабре 2025 года. Однако по мере падения цен на нефть мы ожидаем, что американские производители ускорят сокращение объемов бурения и заканчивания скважин, которое продолжалось большую часть этого года, и прогнозируем, что добыча нефти в США снизится до 13,1 млн б/с к IV кварталу 2026 года. В годовом исчислении мы прогнозируем, что средняя добыча нефти составит 13,4 млн б/с в 2025 году и 13,28 млн б/с в 2026 году", - говорится в отчете.

Ранее EIA ожидало, что в 2026 году добыча в стране сохранится на уровне 13,37 млн б/с.