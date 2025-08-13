Поиск

Инвесткомпания Elliott подала заявку на приобретение венесуэльской Citgo за $8,8 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Amber Energy, "дочка" инвестиционной компании Elliott Investment Management, подала заявку на покупку Citgo Petroleum Corp. (актив госкорпорации Венесуэлы PDVSA в США) в рамках утвержденного американским судом аукциона.

Как говорится в судебных документах, Amber Energy предлагает заплатить кредиторам Citgo $5,86 млрд и урегулировать требования к PDVSA в размере $2,86 млрд.

"С учетом комиссии в размере $105 млн, заявка предусматривает выплату в общей сложности $8,821 млрд", - отмечается в документах. Это наибольшая сумма, предложенная за компанию.

Amber Energy уже пыталась приобрести Citgo в прошлом году, но потерпела неудачу. После этого она отказалась от участия в аукционе, но вернулась к первоначальным планам в июне, напоминает Bloomberg.

Citgo управляет нефтеперерабатывающими заводами в Луизиане, Иллинойсе и Техасе и владеет долями в терминалах, трубопроводах и заводах по производству смазочных материалов. В 2019 году американские власти не признали победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах, и американский суд передал контроль над Citgo оппозиции.

В 2021 году суд штата Делавэр одобрил продажу акций контрольного пакета акций PDV Holdings (подразделение PDVSA, единственным активом которой является Citgo) с целью привлечения средств для выплаты компенсации в размере $970 млн канадской золотодобывающей компании Crystallex за экспроприацию ее активов Венесуэлой во время правления Уго Чавеса. С тех пор к процессу присоединился длинный список кредиторов, имеющих претензии в общей сложности на $20 млрд. В октябре 2022 года этот же суд утвердил график продажи бумаг и привлечение инвестбанка Evercore Group для организации сделок.

Слушание по вопросу о продаже Citgo с участием назначенного судом аукционного советника состоится 18 августа. После этого судья определит победителя аукциона.

PDVSA США Уго Чавес Citgo Elliott Amber Energy
