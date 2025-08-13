Криптобиржа Bullish привлекла $1,1 млрд в рамках IPO с оценкой в $5,4 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Зарегистрированная на Каймановых островах криптовалютная биржа Bullish привлекла $1,1 млрд в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно сообщению компании.

Bullish продала 30 млн акций по $37 за штуку. Ранее она планировала продать 20,3 млн акций по $28-31 за штуку, затем - 30 млн по $32-33.

Сделка предусматривает рассчитанный на 30 дней опцион доразмещения на 4,5 млн бумаг.

Оценка стоимости всей компании в рамках IPO составила $5,41 млрд, пишет Reuters. Ее акции начнут торговаться на NYSE в среду под тикером BLSH.

В 2021 году Bullish объявила о планах выйти на биржу через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), однако в 2022 году сделку отменили. Объединенная компания оценивалась примерно в $9 млрд.

Кроме того, Bullish владеет информационной платформой CoinDesk, которая в числе прочего предоставляет данные о курсах криптовалют. Она купила ее у Digital Currency Group в 2023 году за $72,6 млн.

Один из инвесторов Bullish - сооснователь PayPal Питер Тиль.