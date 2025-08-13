Поиск

Китайская State Grid остается самым дорогим электроэнергетическим брендом в мире

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - State Grid Corporation of China восьмой год подряд остается самым дорогим брендом среди электроэнергетических компаний мира с огромным отрывом от конкурентов.

Как сообщается в ежегодном исследовании Brand Finance, его стоимость за минувший год выросла более чем на 20% - до $85,63 млрд. Это больше суммарной стоимости всех остальных брендов из топ-10 рейтинга.

На втором месте осталась французская EDF, бренд которой подешевел на 3,3% (до $13,835 млрд), на третьем - итальянская Enel (-3,9%, до $10,68 млрд), на четвертом - французская Engie (-5,9%, до $9,05 млрд).

На пятую позицию ворвалась китайская China Southern Power Grid ($8,98 млрд, данные за 2024 год не приводятся), которая сместила на одну позицию вниз германскую E.ON (+1,9%, до $6,08 млрд).

Седьмое и восьмое места занимают, как и в прошлом году, испанская Iberdrola (+9,5%, до $5,77 млрд) и французская Veolia (+12,2%, до $5,56 млрд). Германская EnBW опустилась на девятую позицию с шестой (-11,5%, до $5,1 млрд), американская Duke Energy - на десятую с девятой (+4,8%, до $4,06 млрд).

Общая стоимость 50 крупнейших электроэнергетических брендов за год поднялась на 5% и достигла $244,5 млрд, отмечается в сообщении Brand Finance.

В топ-50 входят девять китайских брендов (на них приходится 46,2% стоимости всех брендов), 15 американских (12,7%), а также по четыре французских (12,6%), германских (6,6%) и испанских (5%).

