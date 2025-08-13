Поиск

Рост цен на огурцы в РФ за неделю ускорился, в целом овощи и фрукты подешевели на 4,1%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 5 по 11 августа повысились на 2,1%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 0,3%. Причем огурцы оказались единственной подорожавшей товарной позицией из тех, о ценах на которые информирует Росстат.

В целом цены на плодоовощную продукцию, как и неделей ранее, снизились на 4,1%. В том числе картофель подешевел на 8,9% (на 10,8% на предыдущей неделе), капуста - на 8,4% (на 9,7%), свекла - на 8% (на 9,6%), морковь - на 7,8% (на 8,4%), лук - на 6,2% (на 6,3%), помидоры - на 5,7% (на 6%), бананы - на 2,4% (на 2,5%), яблоки - на 1,1% (на 2,5%).

В лидерах по росту цен с начала года - морковь и яблоки, подорожавшие в 1,3 раза. Цены на свеклу выросли на 10,1%, лук - на 7,4%, картофель - на 3,1%. Цены на капусту стали ниже, чем в начале года, на 11,4%, на огурцы - на 56,6%, помидоры - на 37,1%, бананы - на 13,1%

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

