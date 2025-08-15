EBITDA Русала в I полугодии упала на 5% г/г, на уровне консенсуса

Объем продаж вырос на 22% за счет реализации запасов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2025 года составила $748 млн, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в пятницу.

Это практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" ($746 млн).

Маржинальность по скорректированной EBITDA упала с 13,8% до 9,9%.

Консолидированная выручка по МСФО выросла на 32% г/г, до $7,52 млрд, выше консенсуса ($7,45 млрд).

Это произошло вследствие увеличения на 21,7% (до 2,286 млн т) объема продаж первичного алюминия и сплавов за счет реализации запасов, а также увеличения на 6,7% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до $2,61 тыс. за тонну в первом полугодии 2025 года по сравнению с $2,447 тыс. в первом полугодии 2024 года).

Средневзвешенная премия к цене алюминия на LME упала на 42,1% - в среднем до $92 за тонну в первом полугодии 2025 года по сравнению с 159 долларами за тонну годом ранее.

Доля Азии в выручке "Русала" выросла до 53% с 43% годом ранее, доля Европы снизилась до 16% с 22% годом ранее, доля СНГ снизилась до 29% с 34% годом ранее (хотя абсолютный показатель вырос).

Производство алюминия за полугодие, в рамках объявленной в ноябре 2024 года плановой оптимизации мощностей, упало на 1,7%, до 1,924 млн т. При этом выпуск продукции с добавленной стоимостью упал на 13,2%, до 642 тыс. тонн. Выпуск глинозема вырос на 13,5%, до 3,4 млн тонн, бокситов - на 21,8%, до 9,668 млн т.

Себестоимость увеличилась на 39%, до $6,11 млрд. Рост был обусловлен увеличением затрат на приобретение глинозема и прочих материалов, а также ростом тарифов на электроэнергию и транспорт.

В первом полугодии 2025 года "Русал" зафиксировал убыток в размере $87 млн по сравнению с прибылью в размере $565 млн за аналогичный период 2024 года. Негативная динамика стала результатом роста в 2,4 раза процентных расходов, укрепления рубля почти на 23% и связанного с этим увеличения расходов по налогу на прибыль, пояснила компания.

Капзатраты выросли на 37%, до $707 млн, основной причиной увеличения является экологическая и технологическая модернизация предприятий.

Чистый долг "Русала" вырос за полугодие на 15%, до $7,378 млрд.

В первой половине 2025 года мировой спрос на первичный алюминий продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 3,6% в годовом исчислении и составив, по оценкам, 36,7 млн тонн, говорится в пресс-релизе. Основным локомотивом роста остается Китай, где внутреннее потребление выросло на 4,5% и составило примерно 22,9 млн тонн. Этот рост был в значительной степени обусловлен высоким спросом со стороны секторов электромобилей и солнечной энергетики, а также продолжающимися инвестициями в энергетическую инфраструктуру. За пределами Китая спрос на алюминий вырос на 2,2% в годовом исчислении до 13,8 млн тонн, чему в основном способствовал устойчивый рост в автомобильном и электротехническом секторах Индии.