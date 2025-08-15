Поиск

"Русал" завершил первый этап сделки по покупке доли в индийском заводе Pioneer

Компания получила 26% акций за $244 млн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Русал" завершил первый этап сделки по покупке доли в индийском глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, приобретя 26% акций за общую сумму $243,75 млн, говорится в отчете "Русала".

Сумма указана с учетом дальнейших корректировок, предусмотренных договором купли-продажи акций.

В соответствии с соглашением "Русал" приобретает долю в акционерном капитале завода в три этапа, доведет до 50%. Pioneer Aluminium владеет и управляет металлургическим глиноземным заводом, расположенным в штате Андхра-Прадеш, с проектной мощностью 1,5 млн тонн.

"Группа намерена поставлять бокситы на завод и получать глинозем с завода пропорционально доле группы в акционерном капитале", - пояснил "Русал".

Согласно заключенному в марте договору, "Русал" собирался в три этапа приобрести до 50% Pioneer, в том числе на первом этапе - 26% за $243,75 млн плюс корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata.

До прихода "Русала" у Pioneer было два крупных акционера - Penna Group (68%) и Rescom Group через свое инвестиционное подразделение KCap Holdings (26%).

"Русал" после утраты в 2022 году доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии (на эти источники приходилось около 40% потребления этого вида сырья) вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. В первом полугодии 2025 года затраты на приобретение глинозема "Русала", согласно отчету, выросли на 18% г/г, до $2,7 млрд.

В 2024 году "Русал" приобрел 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) за $316 млн, получив пропорциональную долю в производстве этого завода. Это позволяет российской компании претендовать на 1,4 млн тонн глинозема в год, что примерно сопоставимо с долей, которую "Русал" вынужден приобретать на рынке. "Русал" отчитался, что сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене.

Однако в конце прошлого года компания заявила о решении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тыс. тонн, то есть примерно на 6,5% годового производства. Основная причина - рост цен на глинозем, который опередил цену алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании.

Русал Pioneer Индия
