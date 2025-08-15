Денежная база в РФ выросла с 1 по 8 августа на 163,5 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 8 августа составляет 18 644,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 августа денежная база в России равнялась 18 481,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,88%, или на 163,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.