Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 августа 18740,9 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 8 августа денежная база в России равнялась 18644,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,52%, или на 96,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.