Китай увеличивает импорт СПГ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китай в июне 2025 года импортировал максимальный месячный объем сжиженного природного газа (СПГ) с начала года - 5,440 млн тонн (в газообразном виде это 7,074 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

По мере наступления летнего пика спроса импорт СПГ подрастает от месяца к месяцу весь второй квартал, но по отношению к прошлогодним значениям он стабильно ниже.

По отношению к июню 2024 года (5,899 млн тонн) поставки снизились на 7%. Сжиженный природный газ на китайском рынке уступает место трубопроводным поставкам, которые более удобны технологически и выгодны по цене.

По объему импорта в июне 2025 Китай обошел Японию (4,44 млн т) (как и в мае); предыдущие пять месяцев (с декабря по апрель) Япония была крупнейшим покупателем в мире.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Поставки трубопроводного газа в июне 2025 составили 6,762 млрд куб. м, что лишь 5% больше, чем годом ранее.

Этому росту способствовало прежде всего очередное плановое увеличение поставок "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири", которое было отчасти компенсировано снижением потоков от поставщиков Центральной Азии. По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Детальную статистику с разбивкой по поставщикам Китай опубликует в среду, 20 августа.