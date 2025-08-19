Поиск

Бортпроводники Air Canada прекратили забастовку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бортпроводники канадской авиакомпании Air Canada завершили начавшуюся в субботу 16 августа забастовку, сообщил их профсоюз CUPE в соцсети.

CUPE рекомендовал своим членам "полностью содействовать возобновлению операций".

Профсоюз CUPE объединяет более 10 тысяч сотрудников авиаперевозчика. Последний раунд переговоров профсоюза с работодателем продолжался девять часов с участием посредника, назначенного федеральным правительством Канады. Одним из требований бастующих была оплата работы, которую бортпроводники делают, пока самолет находится на земле. Профсоюз сообщил CBC News, что по итогам переговоров с неоплачиваемой работой будет покончено.

По оценкам Air Canada, забастовка привела к отмене рейсов 500 тысяч клиентов. Компания заявила, что во вторник вечером будет постепенно возобновлять операции, однако "полное восстановление может занять неделю или более".

Канадские власти спустя несколько часов после начала забастовки предписали ее прекратить и разрешить спор в арбитраже, однако CUPE планировал бастовать до рассмотрения в суде просьбы о блокировке этого распоряжения.

Air Canada ежедневно перевозит около 130 тысяч пассажиров в разгар летнего сезона и осуществляет порядка 200 рейсов в США.

До забастовки компания также предупреждала об угрозе перебоев в цепочках поставок. Ее подразделение грузоперевозок работает в 50 странах, имеет хабы в Лондоне и Франкфурте.

Канадские власти отмечали, что забастовка ставит под угрозу транспортировку фармацевтической продукции и донорских органов.

В сложившихся условиях Air Canada в понедельник отозвала финансовые прогнозы на третий квартал и весь 2025 год.

