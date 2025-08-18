Поиск

Бортпроводники Air Canada продолжат забастовку вопреки распоряжению властей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бастующие бортпроводники канадского авиаперевозчика Air Canada не вернутся на работу вопреки распоряжению правительства, сообщил их профсоюз CUPE.

Профсоюз будет добиваться в судебном порядке блокировки распоряжения, обязывающего его и авиакомпанию разрешить спор в арбитраже. Пока эту просьбу не рассмотрят, работники продолжат бастовать, отметил профсоюз.

"Мы требуем справедливого, согласованного контракта и компенсации за все отработанные часы", - говорится в заявлении CUPE.

Забастовка профсоюза, в который входят 10 тыс. бортпроводников Air Canada, началась в субботу. Спустя несколько часов правительство предписало ее прекратить. Власти приняли решение обязать стороны к арбитражу из-за низкой, по их мнению, вероятности достижения компромисса в ближайшее время.

Профсоюз и авиакомпания вели переговоры не один месяц, пытаясь в числе прочего согласовать условия оплаты труда. CUPE заявляет, что готов продолжить переговоры.

Air Canada предупредила о возможных отменах рейсов на фоне забастовки и сказала, что возвращение к нормальной деятельности может занять от семи до десяти дней.

Компания ежедневно перевозит около 130 тыс. пассажиров и осуществляет порядка 200 рейсов в США.

До забастовки Air Canada также предупреждала об угрозе перебоев в цепочках поставок. Ее подразделение грузоперевозок работает в 50 странах, имеет хабы в Лондоне и Франкфурте.

Канадские власти отмечали, что забастовка ставит под угрозу транспортировку фармацевтической продукции и донорских органов.

Air Canada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });