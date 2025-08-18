Бортпроводники Air Canada продолжат забастовку вопреки распоряжению властей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бастующие бортпроводники канадского авиаперевозчика Air Canada не вернутся на работу вопреки распоряжению правительства, сообщил их профсоюз CUPE.

Профсоюз будет добиваться в судебном порядке блокировки распоряжения, обязывающего его и авиакомпанию разрешить спор в арбитраже. Пока эту просьбу не рассмотрят, работники продолжат бастовать, отметил профсоюз.

"Мы требуем справедливого, согласованного контракта и компенсации за все отработанные часы", - говорится в заявлении CUPE.

Забастовка профсоюза, в который входят 10 тыс. бортпроводников Air Canada, началась в субботу. Спустя несколько часов правительство предписало ее прекратить. Власти приняли решение обязать стороны к арбитражу из-за низкой, по их мнению, вероятности достижения компромисса в ближайшее время.

Профсоюз и авиакомпания вели переговоры не один месяц, пытаясь в числе прочего согласовать условия оплаты труда. CUPE заявляет, что готов продолжить переговоры.

Air Canada предупредила о возможных отменах рейсов на фоне забастовки и сказала, что возвращение к нормальной деятельности может занять от семи до десяти дней.

Компания ежедневно перевозит около 130 тыс. пассажиров и осуществляет порядка 200 рейсов в США.

До забастовки Air Canada также предупреждала об угрозе перебоев в цепочках поставок. Ее подразделение грузоперевозок работает в 50 странах, имеет хабы в Лондоне и Франкфурте.

Канадские власти отмечали, что забастовка ставит под угрозу транспортировку фармацевтической продукции и донорских органов.