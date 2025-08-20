Поиск

В России рост цен на бензин на АЗС с 12 по 18 августа ускорился до 0,43%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 12 по 18 августа выросли на 0,43% после повышения на 0,41% с 5 по 11 августа, на 0,28% с 29 июля по 4 августа и с 22 по 28 июля, роста на 0,34% с 15 по 21 июля, на 0,4% с 8 по 14 июля и на 0,27% с 1 по 7 июля, сообщил Росстат.

С начала года цены к 18 августа увеличились на 5,74%, по темпам роста четвертую неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (4,16% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 августа была на уровне 61,71 рубля (на 11 августа - 61,44 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 58,48 рубля (58,23 рубля), АИ-95 - 63,82 рубля (63,52 рубля), АИ-98 - 84,68 рубля (84,58 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 12 по 18 августа символически выросли на 0,01% после также роста на 0,01% неделей ранее, снижения на 0,02% с 29 июля по 4 августа, роста на 0,05% с 22 по 28 июня, понижения по 0,01% с 15 по 21 июля, с 8 по 14 июля и с 1 по 7 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,93%. Средняя цена ДТ в стране на 18 августа составляла 71,45 рубля за литр.

В 2024 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
