Росстат отметил рост цен на пшено и гречку за неделю

Снижение цен на рис резко замедлилось

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -В России с 12 по 18 августа цены на рис снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Снижение, которое неделей ранее составляло 0,8%, резко замедлилось.

Цены на пшено выросли на 0,1%, хотя неделей ранее было отмечено снижение на 0,3%. Гречка подорожала на 0,3% при символических 0,05% на предыдущей неделе.

По данным Росстата, с 12 по 18 августа свинина, колбасы, сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,4%, говядина, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, сахар-песок и печенье - на 0,1%.

В то же время цены на подсолнечное масло, пшеничную муку и вермишель снизились на 0,3%, маргарин - на 0,2%, сыры, творог, яйца, соль и водку - на 0,1%.

Цены на баранину и мясо кур по сравнению с предыдущей неделей практически не изменились - снижение составило 0,02% и 0,05% соответственно.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
