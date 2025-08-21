Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно снижается по большинству blue chips в отсутствие оптимистичных новостей по урегулированию украинского конфликта, факторами поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель) и позитивные данные Росстата по инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2937,52 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,4%, при этом лидируют в откате акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%) и "ВК" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 августа, составляет 80,1045 руб. (-24,21 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+0,7%), "Роснефти" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена, чтобы поставить точку в переговорном процессе.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом "внес предложение не просто продолжить эти переговоры (с Украиной - ИФ), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций". Он добавил, что "эта идея была позитивно воспринята президентом Трампом".

Главными вопросами обсуждения на возможных российско-украинских переговорах станут уверенность Киева в территориальной целостности в будущем и земли, на которые рассчитывает Москва, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. При этом главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не США, отметил он.

Главы оборонных ведомств стран НАТО провели в среду видеоконференцию на тему, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву, сообщил в соцсети X председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По словам военачальника, приоритетом для союзников по НАТО остается достижение справедливого и прочного мира на Украине. Других деталей обсуждения он не предоставил.

The New York Times сообщила, что в четверг переговоры с европейскими представителями по выработке предлагаемых гарантий безопасности для Украины проведет госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента по безопасности.

Тем временем, по данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Между тем, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил в интервью "Российской газете", что серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели. "Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, российский рынок акций проседает из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины и опасений ускорения инфляции (по данным опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5% с 13% в июле), что приводит к фиксации прибыли инвесторами. Дополнительное давление оказали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ходе визита европейских лидеров в Вашингтон не прозвучало конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине, а наблюдалось лишь агрессивное нагнетание обстановки.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме тестирует нижнюю границу сложившегося диапазона 2938-3016 пунктов. При наличии негативных новостей индекс может продолжить снижение до уровня 2900 пунктов, считает Гудым.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций не получает позитивной геополитической подпитки, а на мировых площадках ждут новостей от ФРС США и опасаются сохранения жесткого тона регулятора.

Поводом для фиксации прибыли послужили заявления Сергея Лаврова об отсутствии конструктивных идей от Европы по разрешению украинского кризиса. Инвесторы опасаются осложнений в проведении следующего этапа переговоров президентов России и Украины, а также препятствий со стороны ЕС по заключению мирного соглашения, считает аналитик.

В США накануне индексы акций завершили день без единой динамики вторые торги подряд: подрос Dow Jones (+0,04%), но просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,7%).

В отсутствие важной экономической статистики участники рынка оценивали корпоративную отчетность и протокол заседания Федеральной резервной системы.

Большинство руководителей Федрезерва на заседании в июле сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В протоколе отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут на статистике о сокращении запасов сырья в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,09 за баррель (+0,4%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,0 за баррель (+0,5%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.