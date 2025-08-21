Китай увеличил импорт каучуков и пластмасс из России в денежном выражении почти на 30%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2025 года нарастил импорт каучуков, резины и изделий из них из России на 27,6%, до $668,8 млн, а закупки пластмасс и изделий из них - на 29,2%, до $374,1 млн, по статистикее Главного таможенного управления КНР.

Практически все средства, полученные Россией за поставленные в Китай каучуки и резины, традиционно приходятся на синтетический каучук - $668,6 млн (+27,7%).

Импорт полиэтилена из России за эти семь месяцев вырос на 38,2% - до $251,6 млн, полипропилена - в полтора раза, до $92,1 млн, ПВХ - на 17,6%, до $16,5 млн. Закупки полистирола снизились на 7,3%, до $1,1 млн.

Экспорт пластмасс и изделий из них из КНР в Россию в январе-июле подрос на 1,4%, до $2,4 млрд. Поступления от поставок полиэтилена снизились до $75,1 млн (-16,6%), полипропилена - до $35,6 млн (-19,1%), полистирола - до $32,5 млн (-15%), от продаж ПВХ выросли до $109 млн (+24,9%).

Полученные от поставок из КНР в Россию каучуков и резины средства - $1,1 млрд - на 2,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Около 68% из них пришлось на шины - $746,9 млн (-6,6%). За синтетический каучук российские компании заплатили $48,2 млн (-2,4%), за конвейерные ленты - $57,1 млн (+0,5%), за трубы и шланги из вулканизированной резины - $62,9 млн (+4,5%).