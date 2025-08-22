В Японии в июле инфляция замедлилась до 3,1%, минимум за 8 месяцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Японии в июле потребительские цены увеличились на 3,1% в годовом выражении, сообщает Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в июне и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,1% с 3,3% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное замедление - до 3%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,6% (в июне - на 7,2%), что стало самым значительным подъемом с февраля и было обусловлено повышением стоимости риса на 90,7%.

Стоимость одежды выросла на 2,8% (в июне - на 2,6%), мебели и товаров для дома - на 2,5% (+2,7%). Цены на электроэнергию опустились на 0,7% (после роста на 5,5% в июне), в том числе стоимость газа не изменилась (+2,7%).

Образовательные услуги подешевели на 5,6% (как и месяцем ранее), стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,5 (как и месяцем ранее), транспортных - на 2,6% (+2,4%), телекоммуникационных - на 6,4% (+5,9%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в июле составила 3,4% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно июня.