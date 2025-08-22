Поиск

В Японии в июле инфляция замедлилась до 3,1%, минимум за 8 месяцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Японии в июле потребительские цены увеличились на 3,1% в годовом выражении, сообщает Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в июне и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,1% с 3,3% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное замедление - до 3%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,6% (в июне - на 7,2%), что стало самым значительным подъемом с февраля и было обусловлено повышением стоимости риса на 90,7%.

Стоимость одежды выросла на 2,8% (в июне - на 2,6%), мебели и товаров для дома - на 2,5% (+2,7%). Цены на электроэнергию опустились на 0,7% (после роста на 5,5% в июне), в том числе стоимость газа не изменилась (+2,7%).

Образовательные услуги подешевели на 5,6% (как и месяцем ранее), стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,5 (как и месяцем ранее), транспортных - на 2,6% (+2,4%), телекоммуникационных - на 6,4% (+5,9%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в июле составила 3,4% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно июня.

Япония МВД Банк Японии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });