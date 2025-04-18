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Инфляция в Японии в марте замедлилась до 3,6%, минимума с ноября

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 3,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в феврале и обновила минимум с ноября.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2% после подъема на 3% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Рост цен на продукты питания в стране в марте замедлился до 7,4% (в феврале - 7,6%), темпы роста стоимости электроэнергии понизились до 8,7% с 9%, газа - до 2,4% с 3,4%. Тем временем цены на одежду выросли на 3% после подъема на 2,8% в феврале, на мебель и товары для дома - на 4,5% (на 4%).

Транспортные услуги подорожали на 2,7% (на 2,4%), медицинские - на 2% (на 1,7%), коммуникационные - на 1% (на 0,1%).

Тем временем образовательные услуги в прошлом месяце подешевели на 1,2% после сокращения на 1,1% месяцем ранее.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в марте составила 2,9% в годовом выражении против 2,6% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно февраля.

Япония
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