Денежная база в РФ выросла с 25 июля по 1 августа на 16,6 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 1 августа составил 18 481,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 25 июля денежная база в России равнялась 18 464,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,09%, или на 16,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.