Чистая прибыль "СИБУРа" за I полугодие по РСБУ выросла на 13% до 141,5 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в первом полугодии составила 141,47 млрд рублей, что на 13,3% выше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 1,2% до 585,2 млрд рублей, себестоимость - на 27,5% и составила почти 506 млрд рублей. В результате валовая прибыль оказалась на 56% меньше - 79,2 млрд рублей, а прибыль от продаж снизилась на 75% до 35 млрд рублей.

Благодаря росту по статьям "доходы от участия в других организациях" с 22,3 млрд рублей годом ранее до 101,6 млрд рублей в отчетном периоде прибыль до налогообложения увеличилась на 4,3% и составила 156,45 млрд рублей.

В отчете сообщается, что в июле текущего года получены дивиденды от дочернего общества по итогам 2024 года в размере 8,8 млрд рублей, а в августе - дивиденды от дочернего общества за 2 квартал 2025 года в сумме 14,8 млрд рублей.


В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

