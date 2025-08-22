Французская судоходная CMA CGM купила долю в американском производителе биогаза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французская судоходная CMA CGM Group - третья по величине компания по контейнерным перевозкам в мире - приобрела миноритарную долю в американской Vanguard Renewables из США, специализирующейся на производстве биогаза, сообщает Vanguard.

Инвестиции, сделанные через энергетический фонд PULSE CMA CGM, обеспечат перевозчику доступ к топливу из органических отходов - биометану (Renewable Natural Gas, RNG), производимому на объектах американской компании. В частности, транспортировщику будет выделено до четырех проектов RNG, которые будут поддерживать флот CMA CGM, работающий на СПГ, по мере перехода от ископаемого топлива к более чистой альтернативной энергии.

CMA CGM Group представлена в 160 странах, имеет обширный флот, состоящий из более чем 650 судов, обслуживает 420 из 521 торгового порта и управляет более чем 250 судоходными линиями. В 2022 году компания создала фонд PULSE для ускорения энергетического перехода группы и всего ее транспорта с бюджетом более 1,5 млрд евро. По данным на конец 2024 года, с момента его создания было отобрано 40 проектов, которые получили финансирование на общую сумму в 465 млн евро. В текущем году CMA CGM решила инвестировать в финскую Hycamite TCD Technologies Ltd, которая планирует производить низкоуглеродный водород. Кроме того, CMA CGM в июле 2025 года заключила соглашение с французской TotalEnergies (SPB: TOT) о создании совместного предприятия для реализации и эксплуатации системы бункеровки сжиженным природным газом (СПГ) в порту Роттердама в Нидерландах.

Vanguard Renewables производит возобновляемый природный газ из пищевых отходов и коровьего навоза и сотрудничает с фермерами и производителями продуктов питания. Поставляет природный газ представителям энергетического сектора, в том числе Dominion Energy Inc. и Enbridge Inc. Компания, в том числе, ставит целью ввести в эксплуатацию более 100 установок для анаэробного сбраживания, используемых при производстве возобновляемого природного газа из органических источников, на территории США к 2026 году. Vanguard Renewables была основана в 2014 году и является одним из крупнейших представителей в своей сфере.

Глобальный топливный стандарт (GFS), предварительно одобренный Международной морской организации (IMO) в апреле, требует от судов постепенного снижения годовой удельной энергоемкости и необходимости приобретения "корректирующих единиц" в случае превышения установленных показателей.