Аналитики Jefferies повысили прогноз S&P 500 на конец 2025 года до 6600 пунктов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Jefferies повысили прогноз значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6600 пунктов с ранее ожидавшихся 5600 пунктов.

Они отмечают сильные результаты компаний за второй квартал, а также ослабление обеспокоенности состоянием экономики США.

Ранее в этом месяце на фоне улучшения настроений на рынке оценки значения S&P 500 на конец 2025 года повысили также UBS, Citigroup и HSBC.

На закрытие торгов в пятницу S&P 500 составлял 6466,91 пункта. Таким образом, прогноз Jefferies предусматривает рост индекса более чем на 2% до конца года.