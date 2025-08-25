Власти США могут продолжить покупку долей в компаниях по примеру Intel

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Решение правительства США приобрести долю в Intel Corp. является частью более масштабной стратегии, предусматривающей создание суверенного фонда и инвестиции в другие компании, заявил CNBC экономический советник Белого дома Кевин Хассет.

22 августа Intel сообщила, что правительство США приобретет 433,3 млн ее акций по цене $20,47, что даст ему 10% в компании. Инвестиции будут профинансированы за счет средств, выделенных Intel в рамках законопроекта Chips Act, но еще не полученных ею, а также ресурсов из других госпрограмм.

Хассет заявил в понедельник, что правительство не будет вовлечено в операции Intel.

"Думаю, это особый случай, что связано с огромными расходами в рамках Chips Act, - сказал он на CNBC. - Президент США Дональд Трамп ясно дал понять еще в ходе избирательной кампании, что считает правильным начать формирование суверенного фонда благосостояния в США. Поэтому я думаю, что в какой-то момент мы увидим новые сделки, если не в этой отрасли, то в других".

Трамп еще в начале февраля подписал указ о создании суверенного фонда в стране.

По словам Хассета, приобретение государством крупных долей в компаниях является необычной практикой, но не беспрецедентной. Он упомянул, в частности, покупку долей в Fannie Mae и Freddie Mac в период ипотечного кризиса.

Хассет добавил, что все это является частью той же стратегии, в рамках которой Вашингтон вводит крупные пошлины на импорт, чтобы простимулировать компании вкладываться в производство в США.

Говоря о ситуации с поиском кандидатов на пост следующего главы Федеральной резервной системы, Хассет отметил, что процесс выбора может занять еще не один месяц.

"Я ожидаю, что пройдет еще несколько месяцев прежде, чем президент примет это решение", - сказал он, добавив, что министр финансов США Скотт Бессент продолжает проверять потенциальных кандидатов.

Срок службы нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на этом посту истекает в мае 2026 года.