Богданчиков судится с Росбанком о переводе акций

третьими лицами привлечены "Сургутнефтегаз", Societe Generale и Банк России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Сергея Богданчикова к Росбанку о переводе акций.

Согласно судебной картотеке, в качестве третьих лиц по делу привлечены ПАО "Сургутнефтегаз", Societe Generale Private Banking (Suisse) SA, АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" и Банк России.

Суд на заседании 28 августа отложил рассмотрение иска до 7 октября.

Исковое заявление было принято к производству 27 апреля.

ФИО истца - Богданчиков Сергей Михайлович - совпадает с ФИО бывшего главы НК "Роснефть", который руководил компанией с 1998 по 2010 год.