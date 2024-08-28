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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Богданчиков судится с Росбанком о переводе акций

третьими лицами привлечены "Сургутнефтегаз", Societe Generale и Банк России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Сергея Богданчикова к Росбанку о переводе акций.

Согласно судебной картотеке, в качестве третьих лиц по делу привлечены ПАО "Сургутнефтегаз", Societe Generale Private Banking (Suisse) SA, АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" и Банк России.

Суд на заседании 28 августа отложил рассмотрение иска до 7 октября.

Исковое заявление было принято к производству 27 апреля.

ФИО истца - Богданчиков Сергей Михайлович - совпадает с ФИО бывшего главы НК "Роснефть", который руководил компанией с 1998 по 2010 год.

Societe Generale Банк России Росбанк Роснефть Сургутнефтегаз Сергей Богданчиков НРД
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