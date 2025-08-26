Поиск

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Законопроект, обязующий торговые сети и маркетплейсы предоставлять определенную долю своих торговых площадей и онлайн-выдач при продаже непродовольственных товаров продукции российского происхождения (о так называемой "российской полке"), должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта закона о внесении изменений в законы о торговой деятельности и о защите прав потребителей.

Перечень непродовольственных товаров, минимальную долю на полке, а также критерии статуса национального товара будет отдельно определять правительство. Также правительство отдельно установит порядок приоритетной выдачи карточек национальных товаров на интернет-страницах маркетплейсов.

В отношении офлайн-розницы в проекте сказано, что торговые сети обязаны обеспечить в зале каждого торгового объекта размещение на полочном пространстве "минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов товаров соответствующей группы на таком оборудовании".

Высота размещения национальных товаров на полочном пространстве должна составлять от 80 до 160 см от поверхности пола. В отношении отдельных видов непродовольственных товаров правительство вправе устанавливать специальные требования к размещению.

Требование о "российской полке" не будет распространяться на торговые сети с годовой выручкой менее 2 млрд рублей, на монобрендовые магазины, на магазины dutyfree.

На "российской полке" сможет размещаться как продукция производства РФ, так и товары, выпущенные на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при условии подтверждения факта производства в ЕАЭС.

