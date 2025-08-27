Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует небольшой рост, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины; мировые рынки капитала подают смешанные сигналы. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,4%, лидируют в росте акции "ВК" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%).

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2897,52 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 80,5268 руб. (-15,74 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф в Белом доме, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может ввести серьезные пошлины в отношении как РФ, так и Украины, чтобы подтолкнуть к урегулированию украинского кризиса. "Можно установить очень серьезные пошлины, которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще", - сказал он в Белом доме, рассуждая о том, какие рычаги давления на стороны у него есть.

Трамп отметил, что усилие для решения конфликта требуется не только от Москвы, но и от Киева. "Зеленский тоже - не ангел", - отметил президент США.

При этом, по словам Трампа, он полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему. "Думаю, в итоге у меня все получится", - заявил он.

Также Трамп не исключил, что в случае отсутствия украинского урегулирования Вашингтон мог бы пойти на "экономическую войну" с Москвой, но он бы не хотел этого делать. "Это не будет мировой войной, но будет экономической войной", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки украинского урегулирования не увенчаются успехом.

"Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого", - добавил он. По словам Трампа, в случае провала переговоров по Украине он может ввести экономические санкции против РФ. "То, что я задумал, очень серьезно", - сказал президент США.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, давление на рынок акций РФ продолжает оказывать сохраняющаяся геополитическая неопределенность и ожидания новых ограничительных мер со стороны Запада. Трамп вновь заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине, но допустил применение "других методов", если прогресса достичь не удастся, что усилило осторожность участников торгов. Не добавляют оптимизма и сообщения о том, что Европа разрабатывает очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций. Умеренное давление также оказывает подешевевшая нефть - цена фьючерс на Brent ушла ниже $67,5 за баррель.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи откатился от уровня сопротивления 3000 пунктов, нельзя исключать продолжения снижения с ближайшей целью на поддержке 2850 пунктов, считает Абрамов.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,3-0,4%, несмотря на сложную ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Трамп в понедельник сообщил об увольнении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме. Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

Сама Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее, и подаст иск, чтобы оспорить его действия.

Тем временем, индекс потребительского доверия в США в августе составил 97,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индикатора составляло 98,7 пункта, а не 97,2 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96,2 пункта с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в Штатах, по данным правительства, сократились в июле на 2,8% месяц к месяцу, до $302,8 млрд. Рынок ожидал снижения на 4%. В июне показатель упал на пересмотренные 9,4%.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,02%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены также корректируются вверх после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $67,31 за баррель (+0,1%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,27 за баррель (+0,1%).

Ранее президент США Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Рынок также опасается возможного введения новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зайдут в тупик.