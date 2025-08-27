Поиск

СД "Газпром нефти" рекомендует выплатить за полугодие по 17,3 рубля на акцию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить за первое полугодие 2025 года дивиденды в размере 17,3 рубля на акцию, сообщил эмитент.

Этот вопрос будет утверждаться на внеочередном заочном собрании 29 сентября.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" относительно размера промежуточных дивидендов составил 21,3 рубля на акцию. За аналогичный период прошлого года компания выплатила 51,96 рубля на акцию.

Уставный капитал НК состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Ранее традиционно на дивиденды компанией направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2024 год "Газпром нефть" направила на дивиденды порядка 78% от прибыли, за 2023 год - 75%.

