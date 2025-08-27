Поиск

Росстат сообщил о подорожании услуг связи в РФ на 9,4% в годовом выражении

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в июле увеличились на 9,4% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 0,9%.

При этом по отношению к июню 2025 года услуги связи в РФ подорожали на 0,5%.

Цены на услуги почтовой связи в июле возросли по сравнению с июлем 2024 года на 12,7%, а по сравнению с декабрем - на 2,8%.

По сравнению с июнем 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,2%.

