Близость осени обновляет рекорды потребления газа в РФ - уже 717,8 млн куб. м

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Переход погоды на осенний трек выводит потребление газа по России на новые рекордные уровни. "Газпром" сообщил, что 26 августа обновил достигнутый накануне абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России, российским потребителям поставлено 717,8 млн куб. м газа.

Компания отметила, что "возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах". Предыдущий максимум - 707,9 млн куб. м газа - был зафиксирован 25 августа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

