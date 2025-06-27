Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потребление газа в России достигло нового рекорда, и ожидается дальнейший рост, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого опубликовала компания.

Он напомнил, что суточные экспортные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с декабря прошлого года вышли на максимальный контрактный уровень, а дальнейший рост поставок в Китай обеспечит второй трубопроводный маршрут - "дальневосточный". Он будет запущен в январе 2027 года.

"Сила Сибири" - это одновременно и расширение рынка сбыта внутри страны. Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база "Газпрома", крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей", - заметил Миллер.

По его словам, для повышения гибкости и расширения географии поставок требуется создание новых мощностей в транспортировке. Ключевой проект в этом направлении - "Восточная система газоснабжения".

"Мы объединим газотранспортные мощности на востоке и западе России, в результате система газоснабжения страны будет единой от Балтики до Тихого океана. Сейчас мы работаем над первым этапом - соединяем на Дальнем Востоке газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Строительная готовность связующего газопровода "Белогорск - Хабаровск" превышает 46%. В Западной Сибири мы ведем подготовку к созданию следующего участка "Восточной системы газоснабжения" - между ХМАО и Томской областью", - доложил глава "Газпрома".

Он сообщил также, что в этом году "Газпром" завершает выполнение масштабных программ на 2021-2025 годы и сейчас готовит программы по газификации на новый пятилетний срок. "Количество регионов-участников вырастет до 75 - мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у "Газпрома" и в стране в целом продолжит увеличиваться. В рамках догазификации газовые сети уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа", - заметил он.