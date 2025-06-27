Поиск

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост

Потребление газа в РФ в 2024 г. достигло нового рекорда, ожидается дальнейший рост
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потребление газа в России достигло нового рекорда, и ожидается дальнейший рост, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого опубликовала компания.

Он напомнил, что суточные экспортные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с декабря прошлого года вышли на максимальный контрактный уровень, а дальнейший рост поставок в Китай обеспечит второй трубопроводный маршрут - "дальневосточный". Он будет запущен в январе 2027 года.

"Сила Сибири" - это одновременно и расширение рынка сбыта внутри страны. Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база "Газпрома", крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей", - заметил Миллер.

По его словам, для повышения гибкости и расширения географии поставок требуется создание новых мощностей в транспортировке. Ключевой проект в этом направлении - "Восточная система газоснабжения".

"Мы объединим газотранспортные мощности на востоке и западе России, в результате система газоснабжения страны будет единой от Балтики до Тихого океана. Сейчас мы работаем над первым этапом - соединяем на Дальнем Востоке газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Строительная готовность связующего газопровода "Белогорск - Хабаровск" превышает 46%. В Западной Сибири мы ведем подготовку к созданию следующего участка "Восточной системы газоснабжения" - между ХМАО и Томской областью", - доложил глава "Газпрома".

Он сообщил также, что в этом году "Газпром" завершает выполнение масштабных программ на 2021-2025 годы и сейчас готовит программы по газификации на новый пятилетний срок. "Количество регионов-участников вырастет до 75 - мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у "Газпрома" и в стране в целом продолжит увеличиваться. В рамках догазификации газовые сети уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа", - заметил он.

Алексей Миллер Газпром Китай Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Банк России вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "Мечела "утвердили решение не платить дивиденды на все виды акций

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Ключевой топ-менеджер Tesla Омид Афшар покинул компанию

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

Акционеры "Магнита" утвердили невыплату дивидендов-2024

РФ заинтересована поставлять в Турцию СПГ, готова инвестировать в ее газовый рынок

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 2,8%
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });