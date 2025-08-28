Поиск

HP нарастила чистую прибыль в III финквартале на 19%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,1%, чистую прибыль - на 19%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составила $13,93 млрд по сравнению с $13,52 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Показатель превысил консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $13,69 млрд.

Чистая прибыль HP увеличилась до $763 млн по сравнению с $640 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,8 с $0,65. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию, что совпало с ожиданиями рынка.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в третьем финквартале увеличилась на 6% до $9,9 млрд. Доход в сегменте принтеров уменьшился на 4% до $4 млрд.

В третьем финквартале HP вернула акционерам $400 млн за счет обратного выкупа акций и дивидендных выплат.

Согласно прогнозу компании, в четвертом финквартале ее чистая прибыль составит $0,75-0,85 на акцию, скорректированная прибыль - $0,87-0,97 на акцию. Аналитики в среднем ожидали второй показатель на уровне $0,92 на акцию.

Акции HP подешевели на 1,9% по итогам дополнительных торгов в среду.

HP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });