HP нарастила чистую прибыль в III финквартале на 19%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,1%, чистую прибыль - на 19%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составила $13,93 млрд по сравнению с $13,52 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Показатель превысил консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $13,69 млрд.

Чистая прибыль HP увеличилась до $763 млн по сравнению с $640 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,8 с $0,65. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию, что совпало с ожиданиями рынка.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в третьем финквартале увеличилась на 6% до $9,9 млрд. Доход в сегменте принтеров уменьшился на 4% до $4 млрд.

В третьем финквартале HP вернула акционерам $400 млн за счет обратного выкупа акций и дивидендных выплат.

Согласно прогнозу компании, в четвертом финквартале ее чистая прибыль составит $0,75-0,85 на акцию, скорректированная прибыль - $0,87-0,97 на акцию. Аналитики в среднем ожидали второй показатель на уровне $0,92 на акцию.

Акции HP подешевели на 1,9% по итогам дополнительных торгов в среду.