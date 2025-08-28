Nvidia увеличила чистую прибыль во II финквартале в 1,6 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале в 1,6 раза, выручку - также в 1,6 раза, до очередного рекорда.

Скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка, однако рост дохода в сегменте дата-центров, на который приходится 89% продаж Nvidia, не оправдал ожиданий второй квартал подряд.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 27 июля, составила $26,42 млрд по сравнению с $16,6 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,08 с $0,67 годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,05 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,01 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $46,74 млрд с $30,04 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $46,05 млрд.

Доход в сегменте дата-центров увеличился на 56%, до $41,1 млрд, что оказалось чуть ниже ожиданий рынка ($41,3 млрд). Выручка компании в игровом бизнесе повысилась на 49%, до $4,3 млрд.

Согласно прогнозу Nvidia, в текущем квартале ее выручка составит $54 млрд плюс или минус 2% (прогноз рынка - $53,43 млрд). В этот прогноз компания не закладывает поставки чипов H20 в Китай. Во втором финквартале продаж H20 китайским клиентам также не было, говорится в пресс-релизе компании.

Глава Nvidia Дженсен Хуан дал понять, что не опасается завершения бума в сфере ИИ и спроса на чипы для ИИ-разработок. Он ожидает, что возможности для этого рынка продолжат расти в течение ближайших пяти лет.

Спрос на новейшие чипы Blackwell от Nvidia в минувшем квартале были на 17% выше, чем в предыдущем, отметил Хуан, назвав спрос на них "чрезвычайно высоким". Среди заказчиков этих чипов он назвал Walt Disney Co., Hitachi, Hyundai Motor и SAP.

В первом финполугодии Nvidia вернула акционерам $24,3 млрд в виде buyback и дивидендных выплат. У компании остается $14,7 млрд на обратный выкуп акций в рамках действующей программы. Совет директоров одобрил выделение еще $60 млрд на buyback.

Бумаги Nvidia подешевели на 3,1% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 35%.