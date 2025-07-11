Глава Nvidia продал акции компании на $36 млн, обошел Баффета по размеру состояния

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Nvidia Corp. Дженсен Хуан продал 225 тыс. акций компании на $36,4 млн. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Бумаги продавались в рамках согласованной в марте программы, предусматривающей реализацию до 6 млн акций до конца текущего года. В июне он уже продал в ее рамках бумаги примерно на $15 млн.

В прошлом году в рамках аналогичной программы Хуан реализовал акции Nvidia на сумму порядка $700 млн.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние топ-менеджера с начала года выросло примерно на $29 млрд (более чем на четверть) и достигло $143 млрд, что позволило ему вплотную приблизиться к легендарному инвестору Уоррену Баффету со $144 млрд.

При этом Fortune вскоре после открытия рынка в пятницу оценивал состояние Хуана в $143,7 млрд, Баффета - в $142,1 млрд.

В среду Nvidia стала первой компанией в истории, капитализация которой превысила $4 трлн.

Акции чипмейкера дорожают на 1,8% на торгах в пятницу.