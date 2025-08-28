Поиск

Продажи автомобилей в Евросоюзе в июле выросли на 7,4%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Евросоюзе в июле увеличились на 7,4% в годовом измерении, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 914,68 тысячи против 851 567 в июле 2024 года.

Продажи в Испании выросли на 17,1%, в Германии - на 11,1%, во Франции - снизились на 7,7%, в Италии - на 5,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце увеличилось на 5,9% - до 1,085 млн. В Великобритании продажи снизились на 5%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в июле выросла на 39,1% в годовом исчислении, до 142 699 штук.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в июле повысились на 13,7%, Stellantis - снизились на 0,9%, Renault - выросли на 9,4%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличил продажи на 14,3%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 2,6%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 3,8%, южнокорейской Hyundai Group - на 1,7%.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. продал в Евросоюзе в июле 6,6 тысяч машин, что на 42,4% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле продажи автомобилей в ЕС сократились на 0,7%, до 6,491 млн единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж составила 15,6% по сравнению с 12,5% годом ранее.

