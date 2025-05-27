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Продажи автомобилей в ЕС в апреле увеличились на 1,3%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в апреле увеличились на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 925 359 по сравнению с 913 716 в апреле прошлого года.

Продажи в Италии в апреле выросли на 2,7%, в Испании - на 7,1%, в Германии - уменьшились на 0,2%, во Франции сократились на 5,6%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце снизилось на 0,3% - до 1,077 млн. В том числе в Великобритании продажи упали на 10,4%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в апреле выросла на 34,1%, составив 145 341.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце повысились на 2,9%, Stellantis - снизились на 1,1%, Renault - выросли на 1,1%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи на 9,8%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 0,7%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 8,6%, южнокорейской Hyundai Group - на 2,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. продал в Евросоюзе в апреле 5 475 машин, что на 52,6% меньше, чем годом ранее.

В январе-апреле продажи автомобилей в ЕС сократились на 1,2%, до 3,64 млн единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж составила 15,3% по сравнению с 12% годом ранее.

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