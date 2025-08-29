Поиск

Денежная база в РФ снизилась с 15 по 22 августа на 11,6 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 22 августа составил 18 729,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 15 августа денежная база в России равнялась 18 740,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,07%, или на 11,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

