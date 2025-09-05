Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 29 августа 18 684,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 22 августа денежная база в России равнялась 18 729,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,24%, или на 44,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.