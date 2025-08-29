Поиск

СД "СИБУРа" рекомендовал дивиденды за II квартал в 11,2 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам второго квартала 11,2 млрд рублей, сообщила компания.

В прошлом году во II квартале "СИБУР" выплатил акционерам 31,7 млрд рублей.

Недавно компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. При этом "СИБУР" будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли.

Финансовые результаты за I квартал по МСФО компания не публиковала, чистая прибыль за первое полугодие составила 139,76 млрд рублей.

Совет директоров предложил направить на дивиденды за первое полугодие дивиденды 21,754 млрд рублей или 16% от прибыли.

Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" консолидировали 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя).

Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. В 2025 году глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе ее акционеров.

СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });