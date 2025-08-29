СД "СИБУРа" рекомендовал дивиденды за II квартал в 11,2 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам второго квартала 11,2 млрд рублей, сообщила компания.

В прошлом году во II квартале "СИБУР" выплатил акционерам 31,7 млрд рублей.

Недавно компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. При этом "СИБУР" будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли.

Финансовые результаты за I квартал по МСФО компания не публиковала, чистая прибыль за первое полугодие составила 139,76 млрд рублей.

Совет директоров предложил направить на дивиденды за первое полугодие дивиденды 21,754 млрд рублей или 16% от прибыли.

Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" консолидировали 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя).

Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. В 2025 году глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе ее акционеров.